Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Президент США Джо Байден, назвавший своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей», создал совершенно ненужную конфронтацию с Россией. И момент для этого выбран крайне неудачно: на сегодняшний день конструктивные рабочие отношения с Москвой чрезвычайно важны для достижения Белым домом двух срочных и ключевых целей: возвращения к ядерному соглашению с Ираном и мирного урегулирования в Афганистане, способствующего выводу войск из этой страны окончанию самого продолжительного вооруженного конфликта США, пишет политолог Анатол Ливен в статье, вышедшей 18 марта в Responsible Statecraft.

Подход администрации сочетает в себе многие ошибки, совершенные официальными лицами, политиками и средствами массовой информации США в последние годы. Прежде всего публикуется отчет разведки, основанный на доказательствах, проверить достоверность которых общественность не может. В нем указывается на «вероятность» того, что российское правительство пыталось повлиять на выборы в США. Этот отчет затем преподносится администрацией и большинством средств массовой информации в нечто абсолютно достоверное. В частности, в интервью ABC News Байден заявил, что Путин «заплатит» за то, что, как говорится в отчете, сделало его правительство.

Как обычно, вину возложили на конкретного человека и приписали решение самому Путину, тогда как заявление США сопровождалось неоправданно оскорбительными выражениями, которые могут задеть даже многих оппонентов Путина в России.

«Разве никто не помнит совет Тедди Рузвельта — которого нельзя назвать слабаком по части обеспечения безопасности США — говорить мягко и носить с собой большую дубинку?» — задался вопросом Ливен.

Публичное оскорбление Путина, которого Байден назвал «бездушным» и «убийцей», напоминает «антидипломатию» президента Дональда Трампа и частично курс администрации Джорджа Буша — младшего, которые — создавалось такое впечатление — специально стремились ухудшить отношения с другими государствами. На этот же раз подобные высказывания исходят от администрации, которая должна была восстановить достоинство и приличие в ведении международных отношений США.

Помимо всего прочего, стоит задаться вопросом, каким образом личные оскорбления служат интересам американского государства и народа. Еще более опасным является крайняя недальновидность и необъективность — недостаток настолько глубокий, что выходит за рамки термина «лицемерие», — самого Вашингтона, осуждающего другие страны за попытки повлиять на политику США и ответные меры против них.

Никто не говорит о том, что Россия пыталась взломать системы подсчетов голосов и другое электоральное оборудование, чтобы изменить исход президентской гонки или сделать достоянием общественности государственную тайну США. Не сделала Москва ничего, что могло в действительно серьезной мере повлиять на результат — в отличие, например, от работы американских советников в России в поддержку правительства Ельцина в 1990-е годы.

По сути (при условии, что обвинения верны), Россия сделала то, за что тысячи вашингтонских лоббистов всю жизнь получали совершенно законно деньги: повлияла на американских политиков, СМИ и курс в пользу определенных иностранных правительств.

Так, одна администрация США за другой осуществляла масштабные операции по оказанию влияния в России (и Иране, Китае и других странах), открыто нацеленные на ослабление существующего правительства и усиление оппозиции. Иногда это — как открыто, так и не для протокола — делали дипломаты, например, экс-посол Майкл Макфол. Не стоит забывать и о финансируемых Конгрессом средствах массовой информации и учреждениях, в том числе Радио Свобода (СМИ — иностранный агент), Голос Америки (СМИ — иностранный агент) и Национальный фонд за демократию, которые фактически выступают как медийные площадки для российской оппозиции.

В сложившихся условиях Ливен предложил абстрагироваться от тех или иных пороков или добродетелей российского правительства и обратиться «к простой реальности».

"Ведь должны же люди, обладающие опытом ведения внешней политики команды Байдена, понимать, что если иностранные правительства становятся объектом подобных нападок, они обязательно ответят?» — отметил он.

«Задача американской дипломатии — защищать реальные интересы американского государства и народа, а не оскорблять всех подряд, как бы хорошо от этого ни чувствовала себя администрация. Этим интересам лучше всего служит сочетание силы и спокойствия; и Соединенные Штаты все еще достаточно сильны, чтобы позволить себе вести себя спокойно, даже в случае провокации», — заключил он.