Черкесск, , 13:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесии самыми возрастными жителями, принявшими участие в вакцинации от коронавируса, стали пять человек в возрасте старше 90 лет. Одному из привившихся 9 апреля исполнится 95 лет, сообщили 19 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

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Ранее сообщалось, что на днях прививку от COVID-19 сделала 93-летняя бабушка главы субъекта Рашида Темрезова. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram, рассказав, что решение о вакцинации было принято на семейном совете.

Общая численность жителей Карачаево-Черкесии, получивших прививку от коронавируса, составила 10 365 человек, при этом почти 50% из них — лица в возрасте старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

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