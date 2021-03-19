Тбилиси, , 13:16 — REGNUM Соединенные Штаты должны остановить «откат демократии» в Грузии. Об этом сообщил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили на своей странице в соцсети Twitter.

Он прокомментировал сообщение, что на 23 марта в Сенате США назначено слушание доклада на тему «Поддержка демократии в Грузии». Проводить его должен сенатор Джин Шахин.

«Жду слушания подкомитета Сената по Грузии. Нам нужно срочное и активное вмешательство США, чтобы остановить откат демократии», — написал Маргвелашвили.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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