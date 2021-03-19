Москва, , 13:17 — REGNUM Стадион «Лужники» во время праздничного концерта с участием президента РФ Владимира Путина был заполнен только наполовину в соответствии с санитарными требованиями. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 19 марта журналистам.

Песков опроверг утверждения о полных трибунах. Он уточнил, что «многие люди просто стояли и так далее», но количество зрителей не превышало 50% от общей вместимости.

«Аншлага не было. Он [стадион] был заполнен на 50%», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, концерт в Лужниках был посвящён седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Путин назвал Крым сакральным местом России и напомнил, что в Херсонесе крестился в православие князь Владимир.

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