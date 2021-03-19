Ярославль, 19 марта, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Ярославский областной суд на четыре года снизил срок наказания бывшего директора МУП «Автопредприятие по уборке города» Рыбинска Игоря Шатилова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Pixabay.com Молоток судьи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по приговору Рыбинского городского суда Шатилов получил 7,5 лет лишения свободы. Как установил суд, деньги директор МУП брал с субарендатора, предоставляя ему возможность использования всей территории полигона твердых бытовых отходов. От бизнесмена Игорь Шатилов получал регулярные платежи с марта 2017 по июнь 2018 года, общая сумма полученных средств составила более 240 тысяч рублей.

Экс-директор МУП «АТП» был признан виновным в получении взятки и оправдан по статье о превышении должностных полномочий. Теперь Ярославский областной суд смягчил степень вины осужденного.

«Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда изменила приговор, исключив из обвинения по эпизоду получения взятки квалифицирующий признак «за незаконные действия», снизила назначенное судом первой инстанции наказание в виде лишения свободы до 3 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Из приговора исключено дополнительное наказание — запрет на занятие должностей на муниципальном службе или муниципальных унитарных предприятиях. В время предварительного следствия и суда Игорь Шатилов находился под стражей год. Потому ему предстоит провести в колонии строгого режима еще 2,5 года.