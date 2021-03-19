Казань, , 14:11 — REGNUM В Казани сотрудники полиции задержали 28-летнюю местную жительницу, подозреваемую в десятках фактах мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД по РТ.

Установлено, что женщина приобретала товары на интернет-сайтах различных торговых организаций, используя при этом чужие паспортные данные. Девушка причастна к 65 подобным фактам. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Подозреваемая дала признательные показания и находится до решения суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах на уловки мошенников попался 33-летний мужчина. Пострадавший поверил, что помогает в поимке мошенников и сам лишился более 800 тыс. рублей.

Читайте также: Житель Набережных Челнов отдал мошенникам более 800 тыс. рублей