Курск, , 13:08 — REGNUM В Курской области 19 марта зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе был выявлен 32 тыс. 851 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 29 тыс. 570 пациентов, в том числе 99 — за последние сутки. Скончались 527 человек.