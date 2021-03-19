Москва, , 13:05 — REGNUM Основных информационных поводов для снижения стоимости рубля относительно базовых валют 18 марта было два, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Это снижение цен на нефть на фоне новой волны распространения пандемии в Европе и взаимная пикировка между Путиным и Байденом, которая может вылиться в открытое противостояние на среднесрочном горизонте.

Нефть в моменте теряла 9% стоимости, закрывшись около $63 за баррель, рубль же потерял 0,7% относительно доллара и 0,2% относительно евро, продолжив снижение, начавшееся 17 марта.

Сегодня, 19 марта, в фокусе будет заседание ЦБ, на котором решится, будет ли поднята ключевая ставка уже сейчас или ее рост будет отложен на некоторое время.

Также внимание стоит уделить активно растущим геополитическим рискам, поскольку очевидно, что такой обмен высказываниями между двумя президентами может привести к конфликту и дальнейшим санкциям в отношении России.

Доллар будет тестировать границу 74 рублей, но вполне может вырасти и до 75 единиц российской валюты при условии негативного для инвесторов сценария по ключевой ставке и продолжении открытого конфликта между США и Россией.

Евро будет торговаться в диапазоне 88−89 рублей за одну единицу европейской валюты», — считает эксперт.

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