Курган, , 13:02 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 26 зарегистрировано в Кургане, сообщает 19 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 47 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 19 марта выявлено 18 745 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 889 человек, скончались 342 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).