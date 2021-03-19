Осло, , 13:02 — REGNUM В Норвегии сотрудники полиции начали расследование возможного нарушения премьер-министром страны Эрной Сульберг законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями. Об этом 19 марта сообщает телекомпания NRK.

Отмечается, что в феврале 2021 года семья Сульберг дважды собиралась по случаю празднования её дня рождения и на месте оба раза присутствовали более 10 человек, несмотря на действующие ограничения.

«Расследование прояснит, что действительно произошло и было ли совершено нарушение только локальных или же центральных ограничений», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе власти Норвегии приняли решение закрыть границы для иностранцев. Исключение будет сделано только для тех, у кого будут веские основания для въезда. При этом, по словам Сульберг, такой возможности не будет у трудовых мигрантов. Указанный режим будет действовать 14 дней.