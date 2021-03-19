Нейпьидо, , 13:03 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли в ходе разгона военными участников протестных акций, которые проходили в городе Аунбан, находящимся в центральной части Мьянмы. Об этом 19 марта сообщает издание Myanmar Now.

По информации источника, представители сил безопасности открыли огонь по манифестантам, которые выступают против военного правительства страны.

Также уточняется, что в результате этого семь протестующих погибли на месте и еще один позже скончался в медучреждении от полученных им ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что журналист британской вещательной корпорации ВВС Аун Тхуру был задержан военными Мьянмы в столице страны — городе Нейпьидо.