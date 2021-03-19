Новосибирск, , 12:59 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства — «по факту получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера». Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Установлено, что с марта по октябрь 2019 года чиновник предложил начальнику территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области на регулярной основе передавать ему взятки в виде денег и незаконного оказания услуг имущественного характера за способствование дополнительного получения бюджетного финансирования по заключенным государственным контрактам, а также за общее покровительство по службе. Начальник ГКУ «ТУАД» с предложением согласился.

С октября 2019 года по декабрь 2020 года начальник «ТУАД» передал подозреваемому более 1,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: Задержан замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области