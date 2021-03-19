Москва, , 13:06 — REGNUM Российский МИД пересмотрит свой подход к сервису микроблогов Twitter. Так официальный представитель ведомства Мария Захарова 19 марта прокомментировала заявление администрации соцсети о пересмотре политики в отношении мировых лидеров.

«А мы тоже хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter, поэтому мы пересматриваем наш подход к Twitter», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее в Twitter объявили о пересмотре политики в отношении мировых лидеров. Сервис намерен узнать мнение пользователей о том, должны ли мировые лидеры подчиняться общим правилам соцсети. Их также спросят о возможных принудительных мерах в отношении политиков, нарушающих эти правила.

Опрос будет проходить с 19 марта по 12 апреля на 14 языках, включая русский.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Twitter заблокировал бывшему президенту США Дональду Трампу доступ к платформе из-за беспорядков у здания Капитолия. Постоянную блокировку администрация сервиса объяснила опасением дальнейших призывов к насилию, которые якобы могли исходить от Трампа.