Киев, , 13:00 — REGNUM Украина введёт новые требования для въезжающих в страну иностранцев. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 19 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Правительство Украины может обязать иностранцев предоставлять результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до въезда.

«Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которое это предусматривает», — сказал Степанов.

Отметим, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что предварительная вакцинация станет условием для допуска в страну хасидов, которые приедут в сентябре 2021 года в Умань праздновать еврейский Новый год.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране пока не зарегистрирован ни один смертельный случай, произошедший из-за вакцинации от COVID-19 индийским препаратом Covishield.

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