Брюссель, , 12:56 — REGNUM Для того чтобы Европейский союз согласился закупать у России вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», российские производители препарата должны располагать достаточными производственными возможностями. Об этом 19 марта заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Очень важно […] чтобы компания была в состоянии уважать договорённости о поставках», — подчеркнула глава ЕС.

Фон дер Ляйен напомнила о ситуации с поставками вакцины от COVID-19 шведско-британской компании AstraZeneca в ЕС, которые были сокращены.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что пока российская вакцина не получила одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), без чего его применение в ЕВ невозможно. Кроме того, по её словам, От России пока не поступало и формального обращения о сертификации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен усомнилась в возможностях России производить 100 млн доз своей вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для европейского рынка, тогда когда, по её словам, «вакцинация собственного населения продвигается не совсем удовлетворительно».

При этом глава ЕК не исключила возможности централизованного заказа российского препарата от COVID-19 для Евросоюза, но при нескольких условиях. Так, Россия должна подать заявку, как и все другие лаборатории, в EMA и предоставить полный доступ к своим данным и производственным площадкам.