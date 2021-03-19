Хоккенхайм, Германия, , 12:57 — REGNUM Гонщики команды SportAuto испытали Mercedes — AMG GT R Pro TIKT на гоночной трассе Хоккенхаймринг в Германии. Видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Sport Auto.

Суперкаром управлял Кристиан Гебхардт. Он проехал круг по немецкой трассе всего за 1 минуту 45 секунд 10 миллисекунд, что почти на три секунды быстрее, чем результат испытаний стандартной модели. Mercedes — AMG GT R Pro TIKT оказался быстрее McLaren 720S (1: 45,50), Ferrari 488 Pista (1: 45,90) и Lamborghini Aventador SVJ (1: 47,30).

Суперкар имеет: обвес из углеродного волокна, новый капот, передний сплиттер, антикрыло, а также дополнительные вентиляционные отверстия. В салоне машины есть ковшеобразные сиденья GT3 для водителя и пассажира.

Кроме того, тюнер увеличил мощность 4,0-литрового двигателя V8 с двумя турбинами с 585 л. с. до 770 л. с.

Напомним, Хоккенхаймринг — гоночная трасса, которая находится рядом с немецким городом Хоккенхайм (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Трасса используется для проведения Гран-при Германии чемпионата Формулы-1 с 1970 года.

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