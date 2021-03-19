Казань, , 13:07 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирус подтвержден у 48 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 49 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 19 марта, подтверждено 18 927 случаев инфицирования. Выздоровели всего 15 712 пациентов, за сутки — 85 человек. Всего произошли 392 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2, накануне скончались четыре пациента, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за сутки госпитализировали 22 человека, 26 — лечатся на дому. Среди жителей Казани — 15 новых носителя вируса, 13 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики,

ИА REGNUM ранее сообщало, в Набережных Челнах с 22 марта госпиталь для ветеранов войн перестанет быть ковидным. В 2020 году набережночелнинские медики провели более 242,4 тыс. исследований на коронавирус. Для ковидных пациентов развернули 325 коек в инфекционной больнице, 350 — в пятой горбольнице, 120 коек — в горбольнице №2, еще 110 мест — в госпитале ветеранов войн.

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