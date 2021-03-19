Берлин, , 12:51 — REGNUM Европейский союз не располагает необходимым количеством вакцин, чтобы остановить третью волну COVID-19. Об этом 19 марта сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на министра здравоохранения Германии Йенса Шпана.

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«В Евросоюзе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну коронавируса», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» должна быть допущена к использованию в Германии. Об этом заявили премьер-министры трех федеральных земель ФРГ — Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии, 18 марта сообщило издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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