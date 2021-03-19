Сосенский, Калужская область, 19 марта, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в связи с нарушением правил охраны труда при строительных работах на Сосенском приборостроительном заводе, сообщили 19 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По версии следствия, 15 февраля 2021 года 30-летний работник предприятия осуществлял работы по утеплению и изоляции системы вентиляции на высоте более двух метров. Мужчина не смог удержать равновесие и упал на бетонный пол. В результате здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. В настоящее время работник завода вынужден продолжать лечение.

Следователи установили, что мужчина находился на строительных лесах без средств индивидуальной защиты, необходимых при выполнении работ на высоте. Конструкция высотой более двух метров имела нарушения и не имела ограждений. Сотрудник предприятия, который обязан был обеспечить соблюдение правил охраны труда при выполнении данного вида работ, своих обязанностей не исполнил, что повлекло травмирование рабочего. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.