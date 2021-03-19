Киев, , 12:50 — REGNUM Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил, что не знал о своём увольнении. Об этом 19 марта сообщает «Р-Спорт».

"Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу. Разговоров не было», — сказал Хацкевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ротор» объявил об отставке Хацкевича с поста главного тренера.

Волгоградский клуб находится на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 17 марта команда потерпела разгромное поражение от «Ростова» со счётом 0:4.

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