Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Американского актёра Арми Хаммера («Агенты А.Н.К.Л.», «Социальная сеть», «Назови меня своим именем») обвинили в изнасиловании. Об этом 19 марта сообщает BBC.

По данным издания, 24-летняя девушка по имени Эффи утверждает, что они с Хаммером познакомились на Facebook пять лет назад. Изнасилование, о котором она говорит, произошло в 2017 году в Лос-Анджелесе — по словам девушки, Хаммер издевался над ней больше четырёх часов: бил кнутом по ногам и головой об стену.

В январе 2021 года Арми Хаммер уже попадал в секс-скандал. Тогда девушки, с которыми он общался в соцсети Instagram, предоставили скриншоты переписок с описанием сексуальных фантазий актёра на тему изнасилования и каннибализма.

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