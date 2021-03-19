Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Около 11 тыс. волонтеров подали заявки для работы в Петербурге во время чемпионата Европы по футболу, который состоится грядущим летом. Об этом сообщил 19 марта заместитель руководителя Центра подготовки городских волонтеров Eвро-2020 Петербурга Дмитрий Антонов, передает корреспондент ИА REGNUM. Заявки были поданы и из-за рубежа, но пока Роспотребнадзор не определился, удастся ли воспользоваться услугами волонтеров-иностранцев.

Стадион на Крестовском острове Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«К сожалению, мы не сможем принять такое большое количество ребят. Всего в городе будет участвовать 1500 ребят, 1200 — это будет основной состав добровольцев, и 300 человек — это будет резерв. В команду 1200 войдут, действительно, самые достойные, которые лучше всего знают язык и у кого личные и деловые качества лучше всего проявились на собеседовании», — сказал Антонов.

Волонтеры будут распределены по восьми направлениям. Одно из них — это «Последний километр», добровольцы должны будут работать в Приморском парке Победы, на всем протяжении пути до стадиона отвечать на любые вопросы болельщиков. В направлении «Транспорт» добровольцы будут встречать болельщиков в аэропорту «Пулково», на железнодорожных вокзалах, в метро и порту, «Информационная служба» будет работать в дни матчей, волонтеры будут в центре города рассказывать об основных достопримечательностях, работе музеев, маршрутах до пригородов.

По направлению «Медицина» на фестивале болельщиков волонтеры должны будут выступить переводчиками для медиков и помогать врачам на машинах скорой помощи, в «Зоне болельщиков УЕФА» на Конюшенной площади волонтеры будут встречать футбольных фанатов, создавать настроение, помогать в организации мероприятий. Оставшиеся направления — это «Культурно-развлекательная программа», «Медиа-обеспечение» и «Штаб», где и будет располагаться волонтерский резерв.

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