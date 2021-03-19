Ханты-Мансийск, , 12:45 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил назначить служебную проверку в отношении одного из следователей регионального управления СКР по ХМАО. Решение принято после жалобы от жительницы Югры, сообщает пресс-служба ведомства.

Сыну заявительницы из Ханты-Мансийского автономного округа нанесли тяжкие телесные повреждения, по причине которых он скончался. Преступление было совершено ещё в 2015 году. Однако до сих пор нет результатов расследования, а подозреваемые лица скрылись от следствия и находятся в федеральном розыске. Кроме того, утеряна часть вещественных доказательств.

«Александр Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных и поручил передать уголовное дело в производство следователей центрального аппарата ведомства», — сообщает пресс-служба СКР.

В отношении следователя, в производстве которого находилось данное уголовное дело, организована служебная проверка.