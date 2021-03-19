Нейпьидо, , 12:47 — REGNUM Журналист британской вещательной корпорации ВВС Аун Тхуру задержан военными Мьянмы в столице страны — городе Нейпьидо. Об этом 19 марта сообщает издание Myanmar Now.

Уточняется, что Тхуру был задержан в тот момент, когда он находился возле здания районного суда.

Также указывается, что вместе с ним задержан бывший корреспондент портала Mizzima Тхан Аун.

При этом, по информации издания, в настоящее время в Мьянме 40 журналистов либо задержаны, либо находятся под угрозой ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо хочет, чтобы кризис в Мьянме обсудили на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).