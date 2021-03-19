Москва, , 12:42 — REGNUM Воссоединение Крыма к России — самое важное и значимое событие в российской истории за последние 20 лет, считают 54%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Заявили, что за данный период в России происходили и другие важные события 32%. Затруднились ответить 14% респондентов.

Оценивает присоединение Крыма к России безусловно положительно 52% граждан РФ, скорее положительно — 27%. Отрицательную оценку дают лишь 6%, безусловно отрицательную — 3% опрошенных.

Опрос проведен 5−7 марта 2021 года среди 1500 граждан старше 18 лет в 53 субъектах РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате воссоединения Крыма с Россией жизнь крымчан значительно изменилась, уверены, 58% граждан РФ.

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