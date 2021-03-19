Сочи, Краснодарский край, , 12:41 — REGNUM Девять футболистов сборной России прибыли на сборы команды в Сочи. Об этом 19 марта сообщил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

«Приехали девять игроков», — сказал Владимиров.

К сборам присоединились Антон Шунин, Даниил Фомин, Роман Нойштедтер («Динамо»), Георгий Джикия, Илья Кутепов, Александр Соболев («Спартак»), Алексей Ионов, Игорь Смольников («Краснодар») и Рифат Жемалетдинов («Локомотив»).

По словам Владимирова, во второй половине дня приедет ещё один игрок «Спартака» — Роман Зобнин.

Сборная России будет тренироваться в Сочи до 22 марта, после чего отправится на Мальту на матч отбора к ЧМ-2022, который состоится 24 марта. Затем российская команда сыграет дома со Словенией (27 марта) и в гостях со Словакией (30 марта).

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