Киев, , 12:46 — REGNUM Россия использует атомную станцию, построенную в Белоруссии, для расширения своего влияния. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, выступая 19 марта в Верховной раде Украины.

Он назвал БелАЭС «небезопасной» и угрожающей здоровью жителей региона.

«Хочу публично попросить власть Украины и её народ поддержать позицию стран Прибалтики… не покупать электроэнергию, произведённой в Островце», — заявил Науседа.

Напомним, ранее на БелАЭС, расположенной возле города Островец, заявили о начале испытаний в рамках опытно-промышленной эксплуатации станции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Науседа заявил, что Литва и Украина намерены координировать свои действия, направленные против белорусской атомной станции.

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