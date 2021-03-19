Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM Председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») подал документы для участия в праймериз ЕР. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Оргкомитет отделения принял к рассмотрению документы Крашенинникова.

На предварительном голосовании будут отбирать кандидатов, которые будут участвовать в выборах депутатов Госдумы нового созыва. Крашенинников избирался в Госдуму уже пять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Герой России, пилот Дамир Юсупов заявил, что пока не принял решение об участии в политической жизни страны.

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