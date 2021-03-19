Стокгольм, , 12:43 — REGNUM Если в Швеции возобновится вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca, нет никакой уверенности в том, что граждане также охотно захотят привиться данной вакциной. Тем не менее, те, кто находится в очереди на вакцинацию, все равно не смогут выбрать, вакцину какого производителя они предпочитают. Об этом в эфире SVT Nyheter четко дала понять министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

«Каждый должен чувствовать себя в безопасности по отношению к тем вакцинам, которые мы используем», — подчеркнула министр Халленгрен.

18 марта Европейское агентство лекарственных средств разрешило возобновить использование вакцины AstraZeneca. В Швеции приняли решение дождаться результатов собственного расследования.

«То, что Европейское агентство лекарственных средств сообщает, что она одобрена, не обязательно означает, что она будет использоваться для всего населения в целом», — прокомментировала Халленгрен.