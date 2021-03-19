Стокгольм, , 13:10 — REGNUM Несмотря на то, что 18 марта Европейское агентство лекарственных средств дало «зеленый свет» на возобновление применения вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca, Агентство общественного здравоохранения Швеции не будет в спешке возобновлять вакцинацию препаратом. Об этом, как передает новостная служба SVT Nyheter, заявил глава ведомства Йохан Карлсон в ходе пресс-конференции.

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По его словам, Агентство общественного здравоохранения Швеции подождет до следующей недели, чтобы объявить о возобновлении вакцинации препаратом AstraZeneca.

Это произошло после объявления со стороны представителей Европейского агентства лекарственных средств о том, что вакцина AstraZeneca безопасна для использования, несмотря на сообщения о возникновении тромбов.

«Нам нужно несколько дней для анализа. Мы ожидаем информацию по приоритетным группам уже завтра, а информации об использовании AstraZeneca — на следующей неделе», — заявил Карлсон на пресс-конференции вечером 18 марта.

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