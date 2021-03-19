Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Редкий Vector M-12 с двигателем Lamborghini Diablo V12 выставляет на торги американский аукционный дом Barrett-Jackson's Scottsdale. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Barrett-Jackson.

M-12 была одной из более поздних моделей, выпущенных небольшим американским производителем автомобилей, когда он находился в собственности компании Megatech. Авто было построено при участии компании Lamborghini, которая в то время также принадлежала Megatech. Выставленная на торги машина была разработана и изготовлена специально для принца Брунея.

Внешне Vector M-12 выделяется чёрным окрасом кузова и комплектом серебряных трехспицевых колес. Интерьер у машины яркий благодаря кожаной обшивке Lipstick Red на сиденьях, дверных панелях и обшивке потолка. В салоне также есть участки черной кожи.

M-12 оснащен тем же 5,7-литровым атмосферным двигателем V12, что и Lamborghini Diablo. Он развивает 492 л. с. (576 Нм). До «сотни» суперкар разгоняется всего за 4,5 секунды.

Торги будут проходить с 20 по 27 марта текущего года.

Напомним, 6 апреля нынешнего года аукционный дом RM Sotheby's выставит на торги необычный электрокар Porsche Taycan с кузовом, украшенным работой американского художника-фотореалиста Ричарда Филлипса. Графика создана на основе работ швейцарского пейзажиста Адольфа Дитриха.

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