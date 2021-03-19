Горно-Алтайск, , 12:35 — REGNUM Министром внутренних дел Республики Алтай указом президента РФ Владимира Путина назначен полковник полиции Александр Соловьёв. Ранее он возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Волгоградской области.

Новый министр работал в органах внутренних дел Волгограда с 1995 года. Начав с простого сотрудника ППС УВД Тракторозаводского района, он занимал впоследствии руководящие должности в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, экономической направленности, собственной безопасности.

Шесть лет Александр Соловьёв возглавлял оперативные подразделения УМВД по Волгограду.