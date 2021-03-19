Кишинёв, , 12:37 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон в ходе личной встречи с действующим президентом республики Майей Санду предложил отложить политические споры до нормализации в стране эпидемиологической обстановки. Об этом 19 марта сообщил лидер «социалистов» на своём YouTube-канал.

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Глава республики настаивает, что нужно скорее проводить досрочные выборы, а Додон стоит на позиции, что их нужно отложить.

«Я сказал: «Госпожа президент, нам нечего политически делить. Наши избиратели не голосуют за вас, ваши — за нас. Мы за что воюем? Давайте проведём выборы немного позже и займёмся пандемией», — рассказал Додон.

Он отметил, что предложил объединить усилия, чтобы внести необходимые поправки в бюджет, чтобы выделить дополнительные средства на систему здравоохранения.

По словам Додона, встреча прошла конструктивно.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния Санду и парламентского большинства. С декабря 2020 года из-за разногласий между главой государства и депутатами, в стране не получается утвердить кандидатуру премьер-министра.

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