Джакарта, , 12:34 — REGNUM В Совете улемов Индонезии заявили, что вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca, которая будет использоваться в правительственной программе вакцинации, считалась запрещённой в исламском мире, поскольку при ее производстве использовалась свинина, сообщает CNN Indonesia.

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Несмотря на это, совет улемов Индонезии дал согласие на использование вакцины AstraZeneca, учитывая, что вакцинация необходима в борьбе с пандемией.

В совете улемов также отметили, что вакцины от компаний Pfizer или Novavax являются халяльными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Индонезии заявил, что вакцинация препаратом AstraZeneca начнется в конце марта.

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