Москва, , 12:34 — REGNUM Минпросвещения досконально изучит проблему нехватки специалистов в школах Томской области. Об этом 19 марта заявил глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе заседания президиума Совета законодателей.

«По поводу Томской области, я просил бы коллег по поводу нехватки специалистов — это очень важный вопрос, давайте прямо по Томской области мы разберём сейчас досконально, каких где специалистов не хватает прямо вплоть до каждой школы», — заявил Кравцов.

«По крайней мере, посмотрели бы как это можно решить на примере Томской области: что не хватает. И этот вопрос я бы прям детально обсудил», — указал он.