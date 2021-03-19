Стокгольм, , 12:39 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции решило приостановить применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории страны до завершения собственного расследования. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл со своей стороны считает, что о полном отказе от вакцины AstraZeneca речи идти не может. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT.

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«Если вы посмотрите на риски и пользу этой вакцины, то она по-прежнему приносит много пользы и определенно является отличной вакциной… Но они есть также сигналы о том, что с ней могут быть проблемы, и поэтому мы думаем, что нам нужно еще несколько дней, чтобы притормозить использование, чтобы мы могли максимально снизить риски», — заявил эпидемиолог Тегнелл.

Тегнелл также не верит, что использование вакцины будет полностью прекращено.

«Я не хочу вдаваться в подробности сейчас, но, судя по тому, что сказало Европейское агентство лекарственных средств, это кажется очень радикальной мерой», — пояснил Тегнелл.