Копенгаген, , 13:22 — REGNUM Правительство Дании вновь разрешит жителям страны одновременно встречаться группами до десяти человек. Ранее ограничения, введенные из-за пандемии, позволяли видеться на улице только в компаниях по пять человек. Для занятий спортом на открытом воздухе количество участников увеличено с 25 до 50 человек. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Послабления карантина вступят в силу 22 марта. Как заявили в канцелярии датского правительства, решение ослабить ограничения поддерживает «политическое большинство» в парламенте.

Еще совсем недавно, 18 марта, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что из-за ситуации с пандемией допустить серьезное снятие ограничение невозможно.

«Мы все еще находимся в критической стадии. Мы только начали вакцинацию, но еще не закончили ее», — заявила премьер-министр.