Ташкент, , 12:32 — REGNUM Законопроект о прекращении поправки «Джексона-Вэника» в отношении Узбекистана внесен на рассмотрение комитета Палаты представителей США, сообщает 19 марта агентство «Дунё» со ссылкой на узбекистанское посольство в Вашингтоне.

Проект закона внесен 16 марта конгрессменами Трентом Келли и Доном Бэконом. Конгрессмены считают, что поправка «Джексона-Вэника» не соответствует современным реалиям и не должна применяться к странам региона.

Законопроект предусматривает предоставление Узбекистану «режима нормальных торговых отношений». Сопредседатель «Кокуса по Узбекистану» Келли отметил, что республика добилась значительных успехов в демократических реформах и выполнении требований, отраженных в поправке «Джексона-Вэника».

Отметим, кокусы представляют собой членские организации, объединяющие конгрессменов для решения каких-либо законодательных вопросов без лишних бюрократических процедур.