Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга по горячим следам задержали подозреваемых в жестоком убийстве трудового мигранта в Курортном районе города. Ими оказались соотечественники погибшего. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С сообщением о пропаже 36-летнего приезжего из Узбекистана в полицию 17 марта обратилась его знакомая. В поисках мужчины правоохранительные органы осмотрели бытовку в пригородном поселке Горская, где проживал мужчина, и обнаружили там следы крови. Чуть позже был установлен 35-летний мигрант, который оказался очевидцем случившегося. Он рассказал, что 15 марта у пропавшего мужчины произошел конфликт из-за невозврата долга с двумя земляками, с которыми он распивал спиртные напитки.

«В ходе возникшей драки злоумышленники сначала жестоко избили потерпевшего, а позже связали и задушили», — пояснил свидетель.

Предполагаемыми убийцами оказались 29-летний и 32-летний уроженцы Узбекистана. Мужчин задержали, а на допросе они признались, что тело убитого замотали тело в ковер и вывезли на автомобиле в Ленинградскую область. В районе деревни Агалатово Всеволожского района они сбросили труп в сточную канаву, где позже тело и было найдено.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, 15 марта в хозяйственной постройке в поселке Горская, подозреваемые в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, до смерти избили своего соотечественника, 1984 года рождения, после чего сокрыли его тело.

«Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.