Пхеньян, , 12:35 — REGNUM Северная Корея своевременно внесла взнос в бюджет ООН на 2021 год. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на данные Организации Объединённых Наций.

Согласно опубликованным данным, КНДР внесла $173 тыс. 2 марта.

«Чтобы ООН могла выполнять свои функции страны-члены организации должны своевременно вносить взносы, — отметил пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик. — В этом году мы выражаем признательность Северной Корее за раннюю оплату».

Известно, что в ноябре 2020 года Пхеньян также оплатил взносы за 2019 и 2020 год.

Отметим, что согласно правилам ООН, в случае если за государством-членом числится задолженность по уплате денежных взносов, член организации лишается права голоса в Генеральной ассамблее, если сумма задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся за два предыдущих года.