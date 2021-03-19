Стокгольм, , 12:49 — REGNUM Швеция потребует введения санкций против Турции из-за того, как турецкое правительство обращается с представителями оппозиции внутри страны. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде намерена искать поддержки для продвижения данной инициативы в других странах ЕС. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Угроза властей Турции запретить третью по величине партию страны, прокурдскую «Демократическую партию народов», вызвала реакцию, в частности, со стороны США и Германии. Сейчас о намерении оказать санкционное давление высказалась и Швеция.

По предложению «Левых», правительство Швеции и другие партии в Комитете по иностранным делам 18 марта согласились, что Швеция должна занять новую позицию по данному вопросу.

Комитет по иностранным делам в Риксдаге решил, что реакция ЕС на негативные события в Турции должна включать возможность принятия различных мер, включая санкции.