Стокгольм, , 12:50 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты являются одной из крупнейших стран-партнеров оборонного концерна Швеции Saab. В начале января Saab получил еще один заказ на производство двух военных разведывательных и боевых самолетов. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Заказ будет выполнен, подчеркивают журналисты, несмотря на ужесточение шведского законодательства на экспорт оружия в страны с недостатками в области демократии и прав человека.

В феврале 2021 года концерн Saab доставил в Объединенные Арабские Эмираты еще один военный разведывательный самолет. Это уже третье из пяти заказанных боевых летательных средств.

«С разных сторон раздает критика по поводу того, как Эмираты действовали, например, в Йемене и Ливии. Но шведское правительство все еще видит возможность продолжить экспорт определенного оружия и другого военного оборудования в Эмираты», — завил сотрудник Стокгольмского института исследований проблем мира Питер Весеман.

Читайте ранее в этом сюжете: Швеция вдвое сократила экспорт оружия за пять лет