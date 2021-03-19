Южно-Сахалинск, , 12:30 — REGNUM На Сахалин поступили первые 150 доз новой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», главное отличие которой от «Спутник V» — однократное, а не двукратное введение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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Желающие вакцинироваться новым препаратом проходят предварительное медицинское обследование. 12 жителей Сахалина по показателям уже получили одобрение на вакцинацию «Спутник Лайтом» — они будут привиты в субботу 20 марта. Несколько человек получили медотвод.

«Ещё 40 пациентов продолжают обследования, решение будет приниматься после получения их результатов», — рассказала главный внештатный инфекционист минздрава Сахалина Оксана Солонина.

Привиться от коронавируса можно в 91 развёрнутом пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове от коронавируса привились 92,3 тысячи горожан. Около 52 тысяч привиты вторым компонентом вакцины.