Москва, , 12:29 — REGNUM Разговоры о введении санкций в отношении российского государственного долга — это способ давления на политическую элиту РФ с целью решению решения конкретных задач. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил управляющий партнер юридической компании член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста» Алексей Головченко.

«Я считаю введение санкций на российский госдолг маловероятным, поскольку его приобретает много крупных американских и английских фондов, — сказал юрист. — В них концентрируются средства налогоплательщиков, к которым правительство этих стран относится крайне уважительно. Рисковать их деньгами они точно не будут. К тому же та же Европа не заинтересована в сокращении поставщиков нефти и газа, что приведет к удорожанию этих ресурсов. Думаю, все разговоры вокруг санкций — ничто иное, как способ давления США и Великобритании на российскую политическую элиту с целью решения конкретных задач».

Пол его мнению, если же санкции все-таки будут введены, то это отразится на девальвации рубля, при которой крайне легко пополнять бюджет.

«К сожалению, интенсивная девальвация негативно отразится на российских гражданах — цены на товары и услуги продолжат расти», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Лев Сокольщик оценил риск введения кардинальных санкций против государственного долга России как умеренный.

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