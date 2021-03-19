Ереван, , 12:31 — REGNUM Военное положение, которое ранее было введено в Армении, планируется отменить до проведения внеочередных выборов в парламент страны, которые намечены на июнь. Об этом 19 марта сообщил вице-спикер армянского парламента Ален Симонян, который представляет правящую фракцию «Мой шаг».

«Думаю, что до выборов, естественно, снимем режим военного положения», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Ален Симонян не уточнил конкретных сроков отмены военного положения в республике.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что внеочередные выборы в парламент республики будут проведены 20 июня.