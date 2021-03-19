Москва, , 12:28 — REGNUM Западные страны, во главе с США, не готовы наладит равноправное сотрудничество во имя эффективного решения общих проблем. Об этом сегодня, 19 марта, на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава МИД РФ указал на то, что Запад дискредитирует им же пропагандируемые идеалы демократии, при этом настойчиво игнорирует многочисленные приглашения российской стороны к «предметному, взаимоуважительному, профессиональному диалогу» для поиска справедливого баланса интересов и компромиссов.

«Всё очевиднее, что Запад дискредитирует им же пропагандируемые идеалы демократии, то есть самого себя, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. — Продолжаются грубые попытки приватизировать секретариаты международных организаций, узурпировать право определять содержание многосторонности».

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Кроме того, подчеркнул Лавров, в ряде стран-членов Евросоюза и Североатлантического альянса бесцеремонно закрывают независимые средства массовой информации, при этом «ведущие западные столицы приветствуют и поощряют эти грубейшие нарушения имеющихся решений ООН, ОБСЕ и Совета Европы о свободе доступа к информации».

Вследствие этого утрачивается элементарная культура диалога и, как показывают последние события, даже культура изложения мыслей, добавил Лавров.

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