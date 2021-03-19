Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Швеция сократила экспорт вооружений более чем вдвое за последние пять лет по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Несмотря на это, Швеция — один из крупнейших мировых экспортеров оружия. Швеция занимает 15-е место среди таких гигантов, как США, Россия и Китай, согласно новому отчету Стокгольмского института исследований проблем мира. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

В 2016—2020 годах Швеция потеряла 54% своего экспорта вооружений по сравнению с 2011—2015 годами. Однако исследователи института, составившие отчет, считают, что это временный спад.

«Объясняется это тем, что в оружейной промышленности есть определенная продукция, которая может привести к довольно резкому увеличению поставок. Но если у вас нет крупных контрактов, то они могут упасть довольно быстро», — завил сотрудник Стокгольмского института исследований проблем мира Питер Весеман.

Если посмотреть на последние десяти лет и еще раньше, Швеция окажется на очень высоком месте в списке стран по экспорту оружия. Как правило она занимает 10−14 места в мировом рейтинге среди основных стран-экспортеров оружия.