Москва, , 12:28 — REGNUM Если говорить о положении российской индустрии красоты, то наиболее критичной выглядит ситуация в регионах с низкой численностью населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявила общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, член «Партии Роста» Нина Литвинова. Так она прокомментировала информацию о том, что в России количество салонов красоты сократилось почти на 10% с момента начала пандемии.

«Фактическое сокращение салонов красоты в большинстве регионов России далеко от отметки 10% и приближается к отметке 30%, — сказала она. — Очень многие салоны если не закрылись, то практически в два раза упали по обороту и по численности персонала. Особенно критична ситуация в регионах с маленькой численностью населения, так как там салоны практически совсем ужались, и там очень высокая тенденция перехода мастеров в самозанятые, в совершенно небольшие кабинеты. Поэтому сам по себе рынок из традиционных салонов полного цикла, со стандартами, с соблюдением всех правил СанПиНа, изменился. Всё перекочевало в надомную работу (иногда без оформления), в самозанятых».

Как заявила Литвинова, без поддержки, в том числе в виде налоговых преференций, абсолютно невозможно будет вытащить рынок из тени и вернуть его к докризисным показателям.

«Более того, мы видим, что нагрузка на предприятия индустрии красоты продолжает расти, в том числе из-за коммунальных служб, — сказала Литвинова. — Дело в том, что тарифы на электроэнергию, на воду, плата за сточные воды — всё это приводит к повышению затрат для предприятий, что, в свою очередь, ослабляет ситуацию на рынке, при том что выручка пока не восстанавливается. Все предприниматели малого бизнеса, а тут важно подчеркнуть, что бьюти-рынок в основном состоит именно из таких предприятий, борются за выживание, очень активно работают с гостями, используют CRM, думают о том, как расширить услуги и сделать их комплексными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Строганов заявил, что рынок индустрии красоты будет перетекать в интернет и в сторону индивидуального оказания услуг.

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