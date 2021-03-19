Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM В Василеостровском районе Санкт-Петербурга автомобиль Audi A8, приписанный к обслуживающему чиновников Смольного автопредприятию, совершил наезд на школьника, пересекавшего проезжую часть на самокате. Ребенок получил серьезную травму ноги и был госпитализирован. Полиция ведёт проверку по факту ДТП.

Наезд произошел 18 марта около 08:20 мск на перекрестке Среднего пр. и 16/17 линии Васильевского острова. За рулём автомобиля находился мужчина 1964 года рождения. В момент ДТП школьник, 2009 года рождения, пересекал проезжую часть на самокате в зоне регулируемого пешеходного перехода.

«Несовершеннолетний с закрытым переломом костей правой стопы в состоянии средней тяжести был госпитализирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», автомобиль Audi A8 принадлежит СПб ГБАУ «Смольнинское», которое обслуживает чиновников городской администрации и депутатов Заксобрания.

Видео: ГУ МВД России по С.-Петербургу и Ленобласти