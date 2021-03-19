Стокгольм, , 13:14 — REGNUM Медицинские работники системы здравоохранения Швеции несут на себе тяжелое бремя по борьбе с пандемией коронавируса, но вознаграждаются они по-разному, в зависимости от того, в каком лене они работают. О разнице в выплатах рассказали журналисты SVT Nyheter.

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Так, в двенадцати из 21 региона медработникам выплачивается единовременная выплата или надбавка к заработной плате. Сумма варьировалась от 1500 до 20 000 крон (€150−2000). Власти 16 регионов предложили дополнительную компенсацию в дополнение к обычной зарплате за дополнительные смены, а представители руководства десяти регионов раздавали подарочные карты на сумму от 400 до 1000 шведских крон (€40−100).

Например, осенью прошлого года в регионе Вестерботтен было принято решение выдать всем медработникам подарочные карты на 400 шведских крон.

«По всей стране разнятся как выплаты зарплаты, так и льгот, поэтому у нас нет ситуации абсолютной справедливости. Что мы действительно знаем, так это то, что во всех подобных ситуациях с различными видами компенсации всегда найдется кто-то, кто считает это несправедливым», — заявила журналистам Брита Винса, отвечающая за систему здравоохранения в Вестерботтене.

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